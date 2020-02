Una donna di 24 anni di origini peruviane è stata trovata morta nella sua abitazione a Carnovale (Savona). Il corpo della giovane è stato rinvenuto dalla madre, preoccupata dal fatto che da alcuni giorni non riusciva a contattarla al telefono. Stando ai primi accertamenti dei Carabinieri e del medico legale, la morte sarebbe sopraggiunta da almeno 48 ore, “verosimilmente a causa di un malore provocato da un abuso di bevande alcoliche”.

