Nuove esperienze nel mondo imprenditoriale di Confesercenti, con la nascita di una nuova realtà associativa. Stamani a Ventimiglia nella Fortezza dell’Annunziata si crea “Impresa Donna” settore che unisce le diverse esperienze delle imprenditrici della nostra provincia. L’esordio è dedicato all’economia del turismo, ed in particolare al mondo che opera nella macro regione delle Alpi del Mare (triangolo Imperia-Cuneo-Nizza), un territorio transfrontaliero, una realtà europea con al centro il Principato di Monaco.Cosa succede in questa lingua di terra che unisce le Alpi con il Mediterraneo, senza le vecchie barriere, con imprese che operano ogni giorno .Attraverso i racconti diretti di alcune imprenditrici liguri e piemontesi, con le loro esperienze, le loro emozioni, le difficoltà e prospettive.Un modello economico ” speciale ” , che unisce tre nazioni con normative diverse, regole differenti ma con una volontà unica delle imprese .Il Made in Italy, l’innovazione, le lingue diverse, i quotidiani spostamenti .Quali saranno le nuove sfide per le imprese che operano in un territorio così prezioso con al centro una città metropolitana in grande sviluppo come Nizza, una nazione in continua crescita e cambiamento, fucina di occupazione come il principato di Monaco, una provincia dove è nato il turismo oltre un secolo fa come la RivUna mattina di confronto e di incontro voluto da Confesercenti per crescere con nuovi progetti con al centro l’impresa femminile.

