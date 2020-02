A Sanremo in occasione della settimana del Festival si valuta il rischio coronavirus. Alcuni negozi del centro commerciale del lusso “The Mall” hanno in dotazione mascherine monouso con raccomandazione di indossarle qualora si dovessero presentare clienti cinesi. Il Casinò per ora non ha preso precauzioni, anche se per l’igiene dei dipendenti nei locali di servizio sono presenti dispenser di disinfettante gel, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

