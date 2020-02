Domenico Marchese, pioniere della floricoltura in Riviera, è mancato a Sanremo all’età di 86 anni. Nato in provincia di Teramo, dopo essersi trasferito negli anni ’50 a Sanremo, per decenni ha coltivato fiori, trasmettendo la passione ai figli: Antonio è diventato uno tra i più noti ibridatori in Italia. I funerali saranno celebrati lunedì 3 febbraio alle 15.30 nella chiesa di Poggio. Domenico lascia la moglie Anna, i figli Antonio e Gabriele e 4 nipoti, come riporta Daniela Borghi su “La Stampa”.

