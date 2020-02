Domenica 2 febbraio, presso i bellissimi locali di “U Bastu”, bistrot de pays situato nel centro storico di San Biagio della Cima, alle ore 16,30, avrà luogo il primo appuntamento del ciclo: “Storie dell’Italia interna” dedicato all’Appenino e al nostro entroterra e organizzato dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti, in collaborazione con i Comuni di San Biagio della Cima e Perinaldo.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta