In occasione del 70° Festival di Sanremo la società “Novaris” di Voghera (che ha basi operative a Casale Monferrato, Milano ed Arcore) organizzerà voli di linea, in elicottero sino a Sanremo. Sarà attrezzata un’elisuperficie a Portosole, nell’area che si trova nella zona antistante l’ “ecomostro”. I voli collegheranno gli aeroporti milanesi e genovesi rispettivamente in 40 e 18 minuti. Sono previsti decolli e atterraggi mezz’ora prima e dopo il tramonto.

La società www.ams.uno si occuperà di fornire a “Novaris”

i presidi antincendio FEB “Fire Emergency Box” per la gestione della piazzola elicotteri in sicurezza.

L’utilizzo dell’elicottero come mezzo di trasporto, può essere vantaggioso genericamente per collegare luoghi che distano tra loro non più di 100/150 Km, ovvero dai 34 ai 45 minuti di volo con un elicottero medio. La possibilità di collegare due luoghi difficilmente raggiungibili con i mezzi “convenzionali”, massimizza il vantaggio dell’uso dell’elicottero. L’utilizzo dell’elicottero rimane sempre indicato per quelle tipologie di trasferimenti che rientrano nel range di 30/40 minuti di volo.