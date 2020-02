Parte alla grande il 2020 per il Budo Sanremo. I ragazzi del Judo allenati dal Tecnico Nicola Gianforte hanno bene figurato nelle prime gare dell’anno. Domenica 19 a Marudo, Valentina Palagi alla sua prima gara tra gli Under 15 conquista la prima medaglia del 2020 combattendo sotto leva. Ottima prestazione vincendo gli incontri prima del limite e perdendone solo uno per sanzione nell’extra time. Domenica 26 a Lignano Sabbiadoro Filippo Fontana prende parte al prestigioso torneo Alpe Adria, prima tappa del Gran Prix Italia che ha visto impegnati più di 800 judoka. Ottima partenza per Fontana che nei -73Kg Under 21 vince bene il primo incontro, purtroppo nello stesso combattimento riporta un’infortunio che gli preclude il proseguo della competizione, tanto cuore e poca fortuna per l’atleta matuziano che ha comunque dimostrato di non partire il passaggio dalla categoria degli U18.

Correlati