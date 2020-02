Il processo per diffamazione a carico di Lucia Scajola, giornalista, figlia del sindaco di Imperia, e del cugino Paolo Petrucci, croupier del Casinò, inizierà il 6 luglio. Le presunte frasi diffamatorie che riguardavano Antonello Ranise, Piera Poillucci e Marco Scajola erano state pubblicate tramite un falso profilo Facebook a nome Sergio Gazzano. Lucia Scajola e Paolo Petrucci hanno chiesto di esser processati, opponendosi al decreto di condanna penale (4 mesi di carcere, convertiti in 9 mila euro di multa), come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

