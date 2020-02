Dopo le due vittorie contro Rapallo/Rivarolese e Rivasamba, l’Ospedaletti di Andrea Caverzan riprende il proprio cammino affrontando la seconda trasferta consecutiva. Gli orange saranno di scena domani (fischio d’inizio alle 15) sul campo del Finale. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro la Cairese e si trovano al momento in piena zona playout con un bottino di 15 puti frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Per l’impegno di domani il tecnico Andrea Caverzan dovrà fare a meno di Simone Facente, Francesco Boeri e Giacomo Latella.

