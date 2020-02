Una suora di 30 anni di origini indiane è stata accoltellata nel tardo pomeriggio davanti una chiesa a Genova, a Sestri Ponente. L’aggressore è stato arrestato. La suora è stata ricoverata in codice rosso all’Ospedale San Martino. L’aggressore, un uomo di 57 anni, ha dato in escandescenze, forse anche a seguito di un recente lutto ed ha iniziato a urlare “Sono il diavolo”, cercando di aggredire un sacerdote prima di accoltellare la suora.

