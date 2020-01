Nel ciclo “I Grandi Maestri della Massoneria italiana al Casinò di Sanremo”, inserito nei “Martedì Letterari” venerdì 14 febbraio il Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia Stefano Bisi parlerà di “La Massoneria: un Universo”. Anche questa volta dialogherà con lui il prof. Aldo A. Mola, da decenni autore di documentate storie della Massoneria in Italia. Coordina Marzia Taruffi, curatrice della rassegna.

Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, il più antico e numeroso Ordine iniziatico italiano, forte di prestigiosi riconoscimenti da parte delle Comunità massoniche di tutti i continenti, è stato eletto la prima volta il 5 aprile 2014 in successione a Gustavo Raffi ed è stato confermato il 3 marzo 2019. Giornalista, saggista, laureato in Scienze dell’Amministrazione presso la Facoltà di Scienze politiche di Siena, Stefano Bisi ha ricoperto importanti ruoli in testate giornalistiche e televisive.

Autore di Mitra e compasso:storia dei rapporti tra Massoneria e Chiesa da Clemente XII a Benedetto XVI (Siena, Protagon), dello Stradario massonico di Siena, di un acuto saggio su Ivan Mosca e del fortunato long-seller Massofobia. L’antimafia dell’inquisizione (Acireale, Gruppo Ed. Bonanno), da Gran Maestro Stefano Bisi propugna con tenacia, dottrina e arguzia le “ragioni” dell’Ordine iniziatico in Italia e nel mondo.

Dopo l’incontro del 17 gennaio con Luciano Romoli, Sovrano e Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia, alle ore 17 di venerdì 14 febbraio 2020 i Martedì Letterari del Casinò di Sanremo ospitano per la quarta volta il Gran Maestro Stefano Bisi.

Il Ciclo “I Grandi Maestri della Massoneria” al Casinò di Sanremo ha visto dapprima la storica partecipazione congiunta dei Vertici supremi delle due Obbedienze, poi una serie di incontri paralleli e convergenti nel far chiarezza sull’attualità e la natura iniziatica, civile e culturale di un Ordine che vanta tre secoli di storia per il bene e il progresso dell’Umanità.

Mentre “cronache” non sempre informate e benevole richiamano l’attenzione sulla Libera Muratoria, la parola del Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia è particolarmente attesa in una terra quale il Ponente Ligure, ove la Massoneria ha avuto tra le colonne dei suoi Templi personalità eminenti, quali Mario Calvino, Ettore Janni, Salvatore Quasimodo e Orazio Raimondo, sindaco di San Remo e deputato, recentemente ricordato dalla locale Loggia “Giuseppe Mazzini” nel centenario della sua morte (11 gennaio 1920).

Il “Progetto” del Gran Maestro Bisi – osserva Mola – è bene sintetizzato dal motto della lista con la quale è stato rieletto Gran Maestro del GOI: “Liberi, Uniti, Fieri. Per un mondo migliore”.

