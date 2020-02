Martedì 4 febbraio alle 18 sarà la conduttrice televisiva e showgirl Elisabetta Gregoraci ad inaugurare la Suite 2020, la guest house che sino all’8 febbraio sarà allestita a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel a Sanremo in occasione del 70° Festival. La sua presenza a Sanremo è stata al centro di una dura polemica dopo la sua denuncia sui social di essere stata esclusa dall’Altro Festival. La Gregoraci accusava Nicola Savino di averla discriminata per motivi politici, cosa smentita dallo stesso Savino. Suite 2020 è uno spazio dedicato a giornalisti ed addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz realizzato da Fluendo, agenzia di comunicazione integrata, in collaborazione con Unic, Gilead, Fast Track Cities, Naj Oleari.

