A Sanremo Amadeus e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri hanno piantato una mimosa e una tamerice, a La Vesca, dopo una pedalata sulla ciclabile. Si tratta dei primi due dei 70 alberi che saranno piantati nella zona, per ricordare i 70 anni del Festival. “Trovo che la mimosa sia bellissima – ha commentato Amadeus – è un simbolo importante e io amo moltissimo il giallo. La mimosa è la pianta della donna, dell’8 marzo. Ma credo che la donna vada omaggiata tutto l’anno”. “Da anni tramite il Festival Sanremo promuove la pista ciclo-pedonale e tutte le eccellenze del nostro territorio” ha affermato il sindaco Biancher.

