La Confartigianato presenta una nuova convenzione con EPSON Italia, marchio leader a livello internazionale nella fornitura di prodotti, applicazioni e servizi per il business.

In particolare l’accordo sottoscritto riguarda l’offerta per l’acquisto del registratore telematico modello Epson FP-81II RT, che si affianca alle analoghe proposte già in essere, in vista del termine ultimo (30 giugno 2020) entro il quale le imprese che effettuano cessione di beni o prestazione di servizi hanno l’obbligo di dotarsi del nuovo strumento per l’invio dei corrispettivi telematici e l’emissione del documento commerciale (ex scontrino fiscale).

Attraverso la convenzione con Epson le imprese associate alla Confartigianato possono beneficiare di uno sconto superiore al 40% rispetto al prezzo di listino, comprensivo del servizio di assistenza on site.

Per l’acquisto di un registratore telematico è sempre disponibile un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di 250,00 Euro.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato inviando una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.

