N.B. La manifestazione verrà annullata in caso di avverse previsioni meteo.

Sarà inoltre ancora visitabile, per l’ultimo weekend, il Presepe a grandezza naturale realizzato nei carruggi, con la Natività e altre ambientazioni di vita quotidiana tipica dell’Alta Valle Arroscia.

Il menu street food prevede pan fritto, polenta al sugo di porri, gran pistau, torta di patate e toma di alpeggio, frittelle di mele e crostata. L’Associazione Pro Loco si occuperà del servizio bar, con cioccolata calda, vin brulé e succo di mele. Parteciperanno alla fiera più di venti artigiani e piccole aziende agricole , provenienti dalle Province di Imperia, Savona, e Cuneo. Animeranno l’evento per le vie del borgo “I Monelli” di Montegrosso.

Domenica 2 Febbraio , dalle ore 10 alle ore 18, il borgo di Montegrosso Pian Latte si trasformerà in un grande mercatino all’aperto in occasione della prima edizione della Fiera della Candelora , con proposte di street food a cura dell’Agriturismo “Cioi Longhi” e dell’Home Restaurant “A Ca’ di Tacui”.