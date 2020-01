Lo stilista Gai Mattiolo vestirà Amadeus in occasione del Festival di Sanremo 2020. “L’ho conosciuto anni fa a Sanremo Estate. Per lui ho realizzato 15 outfit di alta sartoria, con smoking e vestiti da gran sera, realizzati con broccati, sete e tessuti pregiati che ho fatto fare a telaio appositamente in Campania. Sono capi tutti ricamati a mano e sfoderano una palette di colori metallici che comprende argento, oro, bronzo e nero” anticipa Gai Mattiolo.

