Biagio Antonacci sarà il super ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2020, in programma sabato 8 febbraio. Antonacci tornerà torna sul palco dell’Ariston con un medley dei suoi successi e con il brano “Ti saprò aspettare”, estratto dall’ultimo album “Chiaramente visibili dallo spazio”.

