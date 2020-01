Anche quest’anno, in occasione del Festival di Sanremo 2020, Spazio Musica il format tv ideato e prodotto da Francesco Lacalamita sarà presente con le sue interviste; un programma televisivo, da sempre gratuito per tutti gli artisti, che viene diffuso con un circuito televisivo di ben 22 emittenti coprendo 18 regioni italiane e oltre frontiera a Lugano, Costa Azzurra francese, Croazia, Slovenia e USA.Dal 4 all*8 febbraio sarà presente insieme agli Speaker di Radio Intemelia di Lorenzo Devoto (una radio sempre all’avanguardia con le sue dirette radiofoniche) presso lo Showroom di Helen Merati dalla ore 10 alle ore 19 in Piazza Cesare Battisti angolo Via Verdi a Sanremo. Il tutto nato da una collaborazione con Artemis New Media e The Bloggest di Imperia. Tanti gli artisti che verranno a trovarci sia del panorama musicale nazionale e emergenti provenienti da tutta Italia. Per info +39 3283332320 oppure itinerandoteam@gmail.com

