In un susseguirsi di notizie sempre più allarmanti e di relativi post catastrofisti apparsi un po’ in tutti i social ( ormai diventati la piazza di risonanza per molti) ecco che cosa ha deciso oggi il Consiglio dei Ministri in merito alla situazione Corona Virus in Italia

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 27 31 Gennaio 2020 Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 10.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Ha svolto le funzioni di Segretario il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio. ***** DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato lo stanziamento dei fondi necessari all’attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). È stato conseguentemente deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile.