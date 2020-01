Sono trascorsi 11 giorni dalla condanna definitiva (nell’ambito del processo “La Svolta”) a 8 anni e 4 mesi, ma Roberto Pellegrino, 43enne di Bordighera, non è ancora entrato in carcere. I Carabinieri hanno raggiunto la sua casa a Bordighera per eseguire l’ordine di carcerazione, senza trovarlo. Ora lo stanno cercando in tutta Italia ed anche al’estero, seppur non sia stato ancora dichiarato ufficialmente latitante, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

