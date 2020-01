Si tratta di uno studio innovativo sugli aspetti ancora poco vagliati della psiche, le capacità percettive e gli stati di coscienza: fenomeni che, ancora per molti, sono ammantati di un’aura magica. Un resoconto reso però più facile alla lettura grazie allo stile giornalistico dell’autrice che ha al suo attivo collaborazioni. con periodici e riviste quali Repubblica, Cosmopolitan, Marea, Viversani, Il Lavoro, Donna e mamma.

Stati di coscienza extracorporei, sogni predittivi, intuizioni, alla luce delle teorie più recenti riferite alla mente e alla materia di cui siamo fatti. Così Daniela Rossi, giornalista-scrittrice, nonché psicologa, racconta il suo ultimo libro, ultimo (per ora) di una lunga serie di titoli di successo e che presenterà sabato 1 febbraio al Museo Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia (Forte dell’Annunziata, ore 16). La Rossi apre così la quarta edizione de “La stampa al Museo”, serie di incontri con rappresentanti nazionali del giornalismo e della letteratura curata da Miriana Rebaudo e dall’Associazione “Pro Cultura Ventimiglia” con la collaborazione di Fabio Piuma per il Museo Rossi. A intervistare l’autrice sarà Daniela Cassini, promotrice culturale di Sanremo.

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e l’Associazione “Pro Cultura Ventimiglia” invitano alla prima conferenza del quarto ciclo de “La Stampa al Museo”, in programma sabato 1 febbraio alle ore 16 presso il Forte dell’Annunziata.