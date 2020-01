Zied Yakoubi, 33enne algerino accusato di aver tentato di violentare Alena Sudakova, che nel luglio 2018 rischiò di morire precipitando in una scarpata a Caponero, dopo esser uscito dal carcere a settembre, è stato arrestato per aver picchiato tre poliziotti a Ventimiglia. Fermato per un controllo nei pressi della stazione, si è scagliato contro gli agenti, fratturando il polso ad uno e traumi agli altri due. Il 4 febbraio Yakoubi, ora in carcere a Imperia, sarà processato per la tentata violenza sessuale, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

