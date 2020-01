Operai, camerieri ed artigiani che si potevano pagare un “maggiordomo” straniero: è quanto emerso dall’indagine dei Carabinieri che a Sanremo hanno scoperto stratagemmi per ottenere permessi di soggiorno, assegni familiari e sussidi di disoccupazione. Tra i casi sospetti il fatto che una persona che guadagnava 1200 euro al mese potesse pagare 800 euro un’altra persona che gli tenesse a posto la casa. O che 38 uomini avessero preso come colf 30 uomini e solo 8 donne, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

