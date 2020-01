Il risultato della gara Sanremese-Folgore Caratese, semifinale di andata della Coppa Italia di serie D non è stato omologato dal giudice sportivo. La Folgore Caratese ha infatti presentato ricorso urgente. La gara era terminata 1-0 a favore dei matuziani.

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.