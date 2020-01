Per garantire la continuità del servizio ai cittadini e ridurre al minimo i disagi nel periodo di esecuzione lavori, Poste Italiane ha disposto il trasferimento di tutti i servizi, compresa la Sala Consulenza, presso una struttura prefabbricata adiacente, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35, ed il sabato fino alle ore 12:35.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di San Bartolomeo al Mare in Piazza Rossini, 4 sarà interessato per circa tre mesi da lavori di ristrutturazione finalizzati a migliorare il comfort e la sicurezza degli ambienti.