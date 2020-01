Sono 23.397 le domande accolte in Liguria fino al 31 dicembre per il reddito e pensione di cittadinanza. La provincia di Imperia con un importo medio mensile di 474,21 euro ha il primato assoluto in tutto il Nord Italia distanziando Genova (438,68 euro), La Spezia (436,57 euro) e Savona (441,07 euro). Il dato emerge dall’osservatorio statistico pubblicato dall’Inps. Le richieste respinte o cancellate in Liguria sono 10.361, mentre sono state 1279 quelle prive di requisiti. Sono in totale 22.118 i nuclei coinvolti per un totale di 43412 persone.

