Sul Festival di Sanremo 2020 vigileranno anche le unità anti-terrorismo addestrate a usare armi in contesti urbani, ossia gli Uopi della Polizia ed i Sos dei Carabinieri. In piazza Colombo potranno esserci unità con in dotazione fucili di precisione. Presenti anche Polizia Postale, unità cinofile ed artificieri, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

