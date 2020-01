Georgina Rodríguez, uno dei volti femminili del Festival di Sanremo 2020, sarà sul palco per la terza serata. Cresciuta sui Pirenei e trasferita a Madrid per lavoro, oggi vive a Torino con il compagno Cristiano Ronaldo, incontrato mentre lavorava in una boutique: “Davanti a lui tremavo, ma è scattata una scintilla”. Nell’intervista a “Grazia” spiega cosa l’ha spinta ad accettare la proposta di Amadeus: “Anche se per me i miei figli sono la cosa più importante, desidero lavorare ed essere autonoma. Mi piace lavorare in campo artistico. Desidero veramente è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente e non c’è posto migliore del Festival. Per me è un piacere e un orgoglio essere stata scelta. Cristiano è l’unico che riesca a farmi entusiasmare durante una partita. Quando è in campo fa provare un’infinità di emozioni”.

Correlati