Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo 2020, ospite di “Porta a Porta”, in collegamento dall’Ariston ha detto che la sua canzone preferita nella storia di Sanremo è “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri. “Era il primo anno che venni a Sanremo. Ero qui per la radio e potevo restare solo fuori dall’Ariston. E ricordo che vinse proprio Massimo Ranieri” ha raccontato Amadeus.

