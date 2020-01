È salpata da Savona la nave della Costa Crociere ferma nel porto di Civitavecchia in seguito alla scoperta che due passeggeri di Macao presentavano sintomi di febbre è scattato il protocollo di controlli per scongiurare che si tratti di coronavirus

