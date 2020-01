A Cipressa una rapina è stata compiuta ieri sera in una tabaccheria situata sull’Aurelia da due persone armate di pistola. Con il volto coperto hanno fatto irruzione nella rivendita rubando 1000 euro ed alcuni pacchetti di sigarette, per poi fuggire a piedi. I banditi hanno agito con guanti e una maschera. Nella tabaccheria c’è una telecamera, le cui immagini sono al vaglio degli investigatori.

