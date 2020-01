I risultati degli esami eseguiti sulla donna in osservazione per caso sospetto di nuovo Coronavirus hanno dato esito negativo, come comunicato dall’Istituto nazionale Malattie infettive L.Spallanzani.

Il coordinamento regionale in materia di prevenzione rimane in stretto contatto con le autorità sanitarie competenti per il continuo monitoraggio dell’andamento epidemiologico.