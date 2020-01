“Spiace constatare, ancora una volta, la malafede e la strumentalizzazione politica da parte del Partito Democratico di Ventimiglia che non perde occasioni per dichiarare falsità, frutto anche di una scarsa preparazione su temi cruciali. La visita del presidente Toti a Ventimiglia dimostra un costante impegno e lavoro sul territorio da parte della Giunta che ha garantito massima collaborazione all’ex amministrazione Ioculano, senza mai far mancare appoggio e sostegno per la città”. Così l’assessore all’Urbanistica e al Demanio di Regione Liguria Marco Scajola replica alla polemica sollevata del segretario del Pd di Ventimiglia Vigneri e dall’ex sindaco Ioculano.

“È un dato di fatto – aggiunge Scajola – che il sindaco Scullino stia dimostrando nei fatti maggiore concretezza e competenza: per questo è stato scelto dai ventimigliesi e il Partito Democratico, anziché prendersela con la Regione, dovrebbe farsi un sano esame di coscienza”. Circa le questioni sollevate dal Partito Democratico, l’assessore Scajola risponde punto su punto: “Sull’ex parco ferroviario del Roja – spiega – l’Accordo di Programma del 2014 aveva definito l’assetto urbanistico e le condizioni idrauliche necessarie per la sdemanializzazione. L’Agenzia del Demanio nazionale ha richiesto a Rfi il progetto dettagliato delle opere per la messa in sicurezza idraulica delle aree ed il progetto definitivo è stato prodotto da Rfi lo scorso anno e successivamente validato dall’Autorità di Bacino. Solo a fine del 2019 gli organi competenti hanno quantificato il costo delle opere di riassetto idraulico e definito il quadro della situazione, fornendo a Regione le informazioni necessarie. È perciò evidente che non sia stata la Giunta regionale ad aver fatto mancare fondi al Comune: l’ex sindaco Ioculano lo sa bene. Per quanto riguarda il Comune, dopo l’Accordo del 2014 la precedente amministrazione di centrosinistra non ha più dato corso al procedimento per l’approvazione dello Schema di Assetto urbanistico per l’utilizzo produttivo e per servizi pubblici delle aree. Solo con l’attuale sindaco Scullino sono riprese le attività progettuali”. Scajola rimarca quindi un’altra “bugia del Pd in merito agli alloggi popolari previsti a Seglia: con delibera del 20 novembre 2015, firmata dall’allora sindaco Ioculano, è stato il Comune a decidere, dopo un bando, la loro realizzazione in quella zona”.

“Al Partito Democratico consigliamo più serietà e meno falsità: amministrare è una cosa seria che richiede preparazione e un alto senso di responsabilità, aspetti che appartengono al nostro modo di operare sul territorio. Evidentemente non al Pd”, conclude Scajola.