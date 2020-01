Una serata importante quella di ieri sera, martedì 28 gennaio , che ha visto la donazione da parte dei Lions di un defibrillatore per la comunità di Vallebona.

Presso il Ristorante Agua Bistrò del Mare in Bordighera, il Sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi ha ricevuto il prezioso macchinario dal Presidente Ernesto Fresca Fantoni.

Il defibrillatore verrà posizionato nella Piazza Liberta, punto strategico e facilmente accessibile . Presto ne arriveranno altri due ottenuti in comodato d’uso : sarà cura dell’Amministrazione – così come promesso – ed in particolare del Consigliere Dott. Stefano Ferlito ( Medico e Direttore 118 ASL 1 IMPERIESE) a spiegarne il corretto funzionamento ed impartire nozioni di primo soccorso attraverso degli incontri formativi ai cittadini per i quali verrà data divulgazione nelle prossime settimane.

Il Sindaco Gugliemi e l’Amministrazione ringraziano i Lions Club Bordighera Caponero Host per la sensibilità dimostrata: anche Vallebona potrà presto definirsi Comune cardioprotetto.

Presenti alla cerimonia di consegna anche il Cerimoniere del Club Lions Gianfranco Ravotti ed i Consiglieri del Comune di Vallebona Giampiero Rossi e Ivan Albanese.