Il tunnel del Colle di Tenda resterà chiuso di notte per cinque settimane per interventi di manutenzione. Per infiltrazioni d’acqua l’Anas ha programmato interventi su intonaco e rivestimenti in pietra in un tratto di 80 metri a 700 metri dall’imbocco italiano. I lavori di installazione di centine di acciaio saranno realizzati a breve in orari notturni, come scrive “La Stampa”.

