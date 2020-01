La paura del Coronavirus ha finito per provocare una fuga dai ristoranti cinesi. A Sanremo si registra un calo degli affari tra il 20 ed il 50 per cento. I racconti dell’influenza associati a quelli della trasmissione da animale a uomo in un mercato cinese hanno scatenato un panico immotivato tra i consumatori. Va meglio alle attività non alimentari, come parrucchieri e bazar, dove non si registrano cali, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

