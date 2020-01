A Sanremo solo il 40% delle persone multate dalla Polizia Municipale paga le multe. Il restante 60% non lo fa e scatta così il recupero delle somme oggetto di multe (in totale oltre 2 milioni di euro). Un automobilista che ha collezionato 11 multe per un totale di 1100 euro, ha chiesto di rateizzare il pagamento. Per aumentare le possibilità di riscossione è stato affidato il compito di attivare l’iter delle ingiunzioni fiscali ad uno studio legale specializzato, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

