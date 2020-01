Una magia su punizione dal limite dell’area di Pippo Scalzi al 45′ consente alla Sanremese di essere in vantaggio per 1-0 sulla Folgore Caratese al termine del primo tempo dell’andata della semifinale della Coppa Italia di serie D. Poche le occasioni da gol create in precedenza nella prima frazione di gioco. La più nitida è capita a Spinosa al 32′ ma il portiere lombardo ha respinto il tiro da distanza ravvicinata. Il ritorno si giocherà il 12 febbraio a Carate Brianza. Nell’altra semifinale di Coppa si sfidano i marchigiani del Tolentino ed i pugliesi del Fasano.

