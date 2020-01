Una splendida rete su punizione di Scalzi al 45′ del primo tempo ha consentito alla Sanremese di imporsi per 1-0 sulla Folgore Caratese per 1-0 nell’andata della semifinale della Coppa di serie D. Nel finale Spinosa in contropiede ha sfiorato il raddoppio. Per andare in finale la Sanremese dovrà vincere, pareggiare o perdere con una rete di scarto, segnando almeno una rete. La sfida di ritorno si giocherà il 12 febbraio a Carate Brianza. Nell’altra semifinale si sfidano Tolentino e Fasano. La finalissima è in programma in campo neutro mercoledì 1 aprile.

