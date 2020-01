Dopo un inizio di 2020 a dir poco deludente, la Sanremese cerca di rifarsi nella semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie D contro i brianzoli della Folgore Caratese. Nel girone B, i lombardi occupano il settimo posto in classifica, ma in un campionato molto meno equilibrato del girone A: hanno infatti raccolto 37 punti, che nel girone della Sanremese significherebbe 3° posto.

La partita si accende fin dai primi minuti, anche se non arrivano occasioni importanti. La Sanremese è molto più offensiva, la Folgore cerca le ripartenze.

Al minuto 20’, dopo un buon inizio di partita da parte della Sanremese, esce per infortunio il numero 29 Likaxhiu che si scontra con un avversario e rimedia un profondo taglio al piede destro che lo costringe ad abbandonare il campo. Per l’ex centrocampista del Lanusei si parla di diversi punti di sutura, ma per fortuna non ci sarebbe nessuna frattura. Al suo posto esordio per Alberto Maroni, anch’egli classe 2000.

La Sanremese si fa vedere in attacco, in particolare grazie alle ottime accelerazioni sulla sinistra di Spinosa. Lo stesso numero 10 al 27’ prova il colpo al volo dopo una mischia in area a seguito di un calcio d’angolo; il pallone è potente, ma finisce sopra la traversa.

Azione spettacolare della Sanremese al 32’: Spinosa prova ad andare da solo in area, poi duetta con Calderone che, dopo che il numero 10 si è inserito in modo perfetto alle spalle dei difensori, lo assiste; il fantasista però non controlla bene il pallone e non riesce a calciare con forza, la sfera è preda del portiere avversario Cortinovis.

Proprio nel momento in cui sembrava che la Sanremese avesse preso le giuste misure, la Folgore si fa vedere in avanti con azioni interessanti, ma la difesa biancoazzurra controlla la situazione.

Sul finale di primo tempo ecco l’occasione perfetta e più bella per sbloccarsi. Gigli commette fallo sulla lunetta ai danni di Scalzi; lo stesso numero 27 si incarica della battuta della punizione: tiro magistrale che si insacca all’angolo alto alla sinistra di Cortinovis. 1-0 SANREMESE!

Si tratta della prima rete dei matuziani nel 2020: i giocatori, in primis il bomber di casa, vanno ad abbracciare mister Ascoli, nelle ultime settimane al centro delle critiche per i risultati raccolti nel mese di gennaio. Un gesto che dimostra che la squadra non vuole perdere la propria guida. La rete spettacolare è perfetta per ripartire da dove si era concluso il 2019.

La prima frazione si chiude quindi con il vantaggio di misura dei padroni di casa.

La Folgore è molto fallosa: tante volte ci sono giocatori della Sanremese a terra, per via dei duri interventi dei calciatori lombardi.

Al 57’ la Folgore riparte dopo aver liberato l’area di rigore e con Troiano quasi non trova il gol; il numero 10 dei lombardi spreca passando il pallone al numero 9 Ferrari, Caruso blocca a terra con sicurezza.

Al 72’, dopo una fase giocata in particolare a centrocampo, la Folgore prova la conclusione dal limite con Ferrari: il tiro sbatte al centro della traversa e poi va fuori. Che brivido per la Sanremese!

Buona partita da parte del classe 2001 Calderone, soprattutto in fase di recupero palla e difesa della sfera. Aveva il difficile compito di sostituire Colombi e lo ha fatto alla perfezione.

Partita ancora molto nervosa, in cui soprattutto gli ospiti si dimostrano molto decisi nei confronti degli avversari. La Sanremese però sembra tenere bene davanti allo spirito combattivo dei lombardi.

Al 93’ la Sanremese va vicina al colpo del k.o.: dopo una battuta di un corner finita male da parte dei caratesi, la difesa sanremese lancia un pallone che sembra innocuo in avanti, Spinosa ha davanti a sé Agnelli, l’esterno ruba palla al suo marcatore e si invola verso l’area di rigore, ma una volta davanti al portiere calcia sul fondo. La sfera esce di qualche centimetro.

Al 95’ viene espulso per doppia ammonizione il numero 5 dei lombardi, Gigli.

La Caratese non riesce a trovare il pareggio e la Sanremese si aggiudica quindi l’andata delle semifinali di Coppa Italia serie D, ma soprattutto ritrova una vittoria che mancava da metà dicembre. Il ritorno si giocherà a Carate Brianza il 12 febbraio. Domenica per i matuziani altro impegno delicato contro la forte Lucchese.

Francesco Tripodi

IL TABELLINO

SANREMESE – FOLGORE CARATESE 1-0

SANREMESE: Caruso, Bregliano, Manes, Gagliardini, Gerace, Demontis, Taddei, Likaxhiu (20’ Maroni), Spinosa, Scalzi, Calderone (92’ Ponzio). A disp.: Signorini, Maggi, De Iulis, Lo Bosco, Scarella, Colombi, Martini. All. Nicola Ascoli

FOLGORE CARATESE: Cortinovis, Agnelli, Marconi, Ciko, Gigli, Monticone, Kyeremateng (87’ Covarelli), Cozzari (71’ Graziani), Ferrari, Troiano (84’ Bartulovic), Valotti (62’ Silvestro). A disp.: Galimberti, Saporito, Larosa, Kouda, Parenti. All. Emilio Longo

ARBITRO: Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno e Emanuele Renzullo di Torre del Greco

RETE: 45’ Scalzi

NOTE: Giornata serena, terreno in buone condizioni. Spettatori 250 circa. Ammoniti: Gigli, Troiano, Cozzari, Marconi, Silvestro (F); Demontis, Taddei (S); espulso al 95’ Gigli per doppia ammonizione. Angoli 3-3. Recupero 4’ e 4’.