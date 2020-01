Campionati iniziati e week-end impegnativi per la Rari Nantes Imperia. Gli allenatori hanno parlato dei rispettivi campionati durante la presentazione avvenuta sabato scorso. Sono stati mostrati inoltre i nuovi loghi peri team agonistici

