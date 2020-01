Sabato 25 gennaio la PALLAMANO VENTIMIGLIA ha presentato le nuove divise di gioco della categoria Under 13 sponsorizzati dalla RICEVITORIA DEL BORGO e della categoria under 17 sponsorizzati dalla PIZZERIA LA GROTTA. “Voglio ringraziare, da parte di tutta la Società, chi ci ha dato fiducia in questa stagione. Ovviamente non dimentichiamo il nostro sponsor storico. LA PEPITA D’ORO, ormai da anni abbinato alla nostra prima squadra” dichiara la Presidente Paola Nanni.

