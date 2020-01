Piscina ‘Felice Cascione’ di Imperia piena e festante per la IV Prova Ponente Ligure degli Esordienti di Nuoto, tenutasi ad Imperia domenica scorsa (26 gennaio).

Per la categoria B, comprensiva degli atleti più giovani, sono scesi in acqua con la cuffia giallorossa: Giulio Bellini (nei 50 mt. Stile Libero e nei 200 Rana), Chiara Rossi (50 mt. Stile Libero e 100 Farfalla), Irene Rossi (50 Stile Libero e 200 Rana), Alessandro Gargiulo (50 mt. Stile Libero e 200 Rana).

Soddisfatta la allenatrice Federica Atzori che ha commentato:” Le prove sulle distanze corte sono state davvero ottime, un po’ meno sulle lunghe. Purtroppo avevamo anche due atleti k.o. per influenza: Vander Awera e Novaro.”

Per gli Esordienti A, allenati da Davide Dreossi, hanno gareggiato Anna Marzorati, Alexandra Lupi, Roberta Ascheri, Siria Tassone e Frida Callari.

Molta soddisfazione per la riuscita dell’evento con Franco Brioglio, organizzatore, che ha commentato:” E’ sempre bello vedere la nostra piscina così piena. Vedere tanti giovani e gli spalti gremiti alla Cascione è sempre emozionante.“