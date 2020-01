Questa mattina (9.30-12.30) presso l’Auditorium della Camera di Commercio (via Tommaso Schiva 29) la Questura di Imperia ha organizzato un incontro con gli studenti degli Istituti Superiori per parlare di sicurezza stradale, cyber bullismo e consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Oltre al Dirigente delle Volanti della Questura sarà presente personale delle specialità della Polizia Postale e della Polizia Stradale ed operatori del Sert.

