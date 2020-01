Imperia, disponibile l’annullo speciale delle Poste dedicato alle “Fontane d’Italia”

Venerdì 31 gennaio, dalle ore 10 alle 12, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso i seguenti Uffici Postali: Diano Marina, in V.le G. Matteotti 38; Imperia Centro, in V.le G. Matteotti 155 e Sanremo, in Via Roma 158