Striscia la notizia segnala il caso di Riki, uno dei 24 Big in gara a Sanremo 2020, che ha “intonato su Instagram alcuni versi della sua versione de ‘L’edera’ di Nilla Pizzi, canzone in cui si cimenterà nella serata dedicata alle cover del 6 febbraio. Ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, sino alla loro prima esecuzione, pena l’esclusione.

Per gli organizzatori, tenuto conto della buona fede dell’artista (che ha rimosso i 20 secondi del brano), non si procederà all’esclusione anche perché il 6 febbraio saranno valutati principalmente l’interpretazione e l’arrangiamento.

Correlati