Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, ieri sera hanno superato l’Athletic Club Liberi al campo Zaccari a Camporosso. La biancorosse hanno infatti vinto la partita valida per il campionato di calcio a 5 femminile con il punteggio di 13-0 grazie alla doppietta di Cesarini, alla tripletta di Ramirez, alla cinquina di Capurro e alle reti di Greco, Lercari e Marcucci. “Abbiamo giocato una partita molto ordinata – commenta Ivan Busacca – Faccio i complimenti alle nostre ragazze e alle avversarie per il loro impegno. E’ stata una bella partita”.

“Abbiamo giocato una partita molto ordinata – commenta Ivan Busacca – Faccio i complimenti alle nostre ragazze e alle avversarie per il loro impegno. E’ stata una bella partita”