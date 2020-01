Una maxi-vincita con il 6 è stata realizzata nel Superenalotto di oggi. La schedina vincente, che vale 67.218.272,10 euro, è stata giocata nella tabaccheria “Il Quadrifoglio” ad Arcola, in provincia della Spezia. Il “Sei” è il primo del 2020 ed è stato realizzato con una schedina da soli due euro.

