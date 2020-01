All’inaugurazione di sabato prossimo saranno presenti oltre a Daniela Gandolfi e Fabio Piuma per il MAR, le Autorità Comunali e i rappresentanti di varie associazioni.

«L’iniziativa è pregevole – osserva Simone Bertolucci, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Ventimiglia – soprattutto sulla base dello sviluppo della cultura portato avanti in questi mesi dalla nostra amministrazione. Il connubio tra letteratura e arte lega due universi vicini e questo fa si che le persone possano attingere conoscenza da entrambi i mondi nello stesso momento». «Saremo sempre vicini a questo tipo di eventi e continueremo a implementarli e – conclude – ringrazio l’associazione per la realizzazione di questa rassegna».

A inaugurare la quarta stagione sarà sabato 1 febbraio, Daniela Rossi, psicologa, giornalista, scrittrice, pittrice e fotografa, autrice di famosi romanzi. A seguire, il 29 febbraio, Adriana Albini, nota ricercatrice e divulgatrice scientifica, ospite fissa di importanti trasmissioni RAI, che parlerà di benessere fisico, stili di vita e nuove ricerche; sabato 28 marzo, Bruno Morchio, psicologo e famoso scrittore, presenterà il suo personaggio Bacci Pagano e le sue nuove avventure. Sabato 18 aprile si chiuderà il ciclo con Renzo Cerboncini, volto noto del giornalismo sportivo con una chiacchierata sullo sport in vista degli europei di calcio e delle Olimpiadi di Tokio.

In calendario sono previsti quattro incontri che si svolgeranno dal 1 febbraio al 18 aprile, con altrettanti personaggi del mondo della stampa e della cultura italiana.