Enzo Ferraro, 70 anni, nonno di Alessio Vinci (nella foto), morto tragicamente nel gennaio 2019 a soli 18 anni a Parigi, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalle scale. Ora è ricoverato in prognosi riservata al “Santa Corona” di Pietra Ligure. Lo scorso 18 gennaio mentre si stava recando in chiesa per la Messa di commemorazione di Alessio in un bar è caduto rovinosamente dalle scale, battendo la testa e riportando un grave trauma cranico, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

